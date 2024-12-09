Власти Украины могут подумать над предложением президента Франции Эмманюэля Макрона разместить западные войска на своей территории в качестве гарантии безопасности.

Об этом заявил журналистам Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Германии Фридрихом Мерцем.

По его мнению, ввод иностранных войск может стать решением до принятия Украины в НАТО, на котором настаивает Киев. Обсудить еще раз приглашение Украины в Альянс Зеленский намерен в скором времени с Джо Байденом.

"И мы говорили о том, что даже если будет такая пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение и мы не были в НАТО, и будет такая пауза, что будет в это время? Кто нам гарантирует какую-нибудь безопасность? И скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО? Но у нас должно быть до этого четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО", - сказал Зеленский.

Также он подтвердил, что вместе с Дональдом Трампом и Макроном обсуждал "замороженный конфликт" и гарантии безопасности.

"Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили. Я сказал, мы больше чем кто-либо в мире хотим окончания войны. И безусловно, дипломатическое окончание войны принесет большее сохранение жизней. И мы хотим этого. Но я подчеркнул и президенту Макрону, и президенту Трампу: прежде всего вы увидите, что Путин не хочет окончания этой войны. Раз. Поэтому его нужно заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Украина сильна перед любой дипломатией – это сильная на поле боя, это сильная армия, пакет оружия и т.д. Это дальнобойные системы, безусловно, и ATACMS, Taurus, Storm Shadow… Это нам очень-очень сильно нужно и так исключительно для военных целей. Мы это подчеркиваем, а кроме этого – гарантии безопасности. И сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. И вот такие гарантии безопасности нам нужны. И об этом мы говорили", – рассказал Зеленский.

То есть на встрече в Париже Зеленский по сути предложил Дональду Трампу не замораживать войну, а усилить помощь Украине, официально пригласить её в НАТО и не прекращать огонь до тех пор, пока не будут предоставлены гарантии безопасности.

Показательно, что после этого, вернувшись в США, Трамп сделал сразу несколько противоположных призывов. Он заявил, что нужно остановить огонь и начать переговоры в ближайшее время, а также фактически пообещал урезать помощь Киеву сразу после инаугурации.

Исходя из этого можно сделать вывод, что аргументация украинского президента в Париже, вероятно, мнения Трампа не изменила.

Напомним, против размещения западных миротворцев в Украине уже высказывалась Москва.

А команда Трампа не поддерживает приглашение Украины в НАТО, писали СМИ.