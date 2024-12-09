В Киев неожиданно прибыл кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц. Его визит не анонсировали, хотя СМИ предполагали, что такая поездка состоится.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По данным издания, в Киеве Мерц встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что хочет обсудить стратегию дальнейших действий и возможность поставок ракет Taurus.

Мерц всегда поддерживал передачу этих дальнобойных ракет, в отличие от канцлера Олафа Шольца, который выступил категорически против.

"Я прибыл в Киев, чтобы заверить украинское правительство и народ Украины в том, что парламентская фракция ХДС/ХСС твердо стоит на их стороне. Мы хотим, чтобы эта ужасная война закончилась как можно скорее и в Европе был восстановлен мир. Только если Украина будет сильной, Путин будет готов вступить в переговоры. Если наша поддержка Украины ослабнет, то эта война продлится дольше", — заявил Мерц.

Мерц считается сторонником более жесткой линии в отношении России, чем та, которую продвигает Шольц, и даже недавно предложил выдвинуть Москве ультиматум: если не будут остановлены удары по украинской энергетике, передать Киеву ракеты Taurus. Правда, позже Мерц сказал, что "ни в коем случае не ставил Путину ультиматум". Это произошло после того, как Москва применила по Украине "Орешник", а Мерца раскритиковал канцлер Шольц за "игру в русскую рулетку".

Напомним, на прошлой неделе в Киеве побывал Шольц.