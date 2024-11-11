Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц заявил, что если станет канцлером Германии, выдвинет главе РФ Владимиру Путину ультиматум касательно Украины.

Об этом немецкий политик сказал в интервью изданию Stern.

"Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнёров будет достигнуто соглашение, то, конечно, да, я ему позвоню", – сказал Мерц в интервью журналу.

Лидер ХДС заявил, что готов выдвинуть Москве ультиматум о прекращении боевых действий в Украине. В случае, если это не будет выполнено в течение 24-х часов, Мерц готов поставить Киеву крылатые ракеты Taurus и дать разрешение на нанесение ударов по территории РФ.

Напомним, нынешний канцлер Олаф Шольц отказывается отправлять Украине ракеты дальнего поражения, заявляя, что это несёт угрозу прямого участи Германии в войне с Россией. Также в последнее время Шольц всё чаще заявляет о необходимости переговоров для завершения российско-украинского конфликта.

Ранее Мерц заявил, что "Украина никогда не сможет победить Россию".

Война в Украине продолжается уже 990-й день. Последние новости с ключевыми событиями 11 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне ночью Украину атаковало рекордное количество российских "Шахедов" – 145 беспилотников. Силы ПВО сбили 62 дрона. Также газета The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники написала, что Москва собрала 50-тысячную группировку в Курской области, куда входят и военные из Северной Кореи – идёт подготовка к крупному контрнаступлению.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.