Лидер главной оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц предложил выдвинуть России ультиматум, после чего начать бить вглубь ее территории.

Об этом Мерц заявил во время выступления в Бундестаге.

"Призываю дать России 24-часовой ультиматум по прекращению боевых действий. В случае невыполнения требования – снять ограничение на дальность оружия для Украины и передать ракеты Taurus", – сказал политик.

Отметим, что очередные выборы в парламент Германии, после которых ХДС может прийти к власти, будут осенью 2025 года.

Как известно, нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus.

Напомним, ранее Фридрих Мерц заявил, что "Украина никогда не сможет победить Россию и это никогда не было целью". По его словам, союзники помогают Украине "не проиграть войну".

Война в Украине идет уже 966-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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