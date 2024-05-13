Федеральное правительство Германии отвергает возможность участия НАТО в противовоздушной обороне Украины.

Как сообщает n-tv, так представитель правительства Штеффен Гебештрайт прокомментировал дискуссии о бесполетных зонах в Украине, которые бы обеспечивались, в частности, западными странами.

Гебештрайт заявил, что сейчас речь идет об усилении противовоздушной обороны Украины. По его словам, Германия делает это, предоставляя очередную систему ПВО Patriot.

Ранее некоторые политики из ХДС, Свободной демократической партии и "Зеленых" поддержали идею создания защищенной зоны в украинском воздушном пространстве, которая также могла бы быть обеспечена с территории НАТО.

Напомним, в США объясняли, почему НАТО не будет сбивать ракеты над Украиной.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби напомнил, что Джо Байден с самого начала войны Украины с РФ дал понять, что США не намерены принимать в ней непосредственное участие.

Также мы сообщали, что глава МИД Британии рассказал, почему Королевские ВВС не могут сбивать над Украиной российские дроны. По словам Дэвида Кэмерона, следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками.