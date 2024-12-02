Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев.

Кадры прибытия политика появились в соцсетях.

По информации Bild со ссылкой на источники в окружении главы правительства, визит канцлера был запланирован еще до развала в ФРГ правящей коалиции в начале ноября; основная цель поездки - понять, на что готов пойти Владимир Зеленский для урегулирования конфликта в Украине.

Как пишет газета, Шольц твердо планировал посетить Украину после выборов в США и до вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов. Он хочет показать, что, несмотря на развал коалиции и досрочные парламентские выборы, продолжает оставаться действующим канцлером ФРГ и готов вести важные политические переговоры, сообщает издание.

У себя в Х Шольц анонсировал, что на встрече с Зеленским в Киеве объявит о пакете военной помощи на 650 миллионов евро, который будет передан до конца года.

Пока Шольц находится в Украине, глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Китай, чтобы обсудить в том числе войну в Украине.

Бербок заявила, что планирует поговорить о вторжении РФ с китайским коллегой Ван И, поскольку эта война "затрагивает основные интересы безопасности Германии и представляет собой огромную угрозу миру в Европе", передает dpa.

Она отметила, что участие Северной Кореи в войне "наглядно демонстрирует, насколько тесно взаимосвязаны безопасность в Европе и Азии".

Накануне Бербок публично раскритиковала Китай, обвинив его в поставках оружия России.

"Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за мир и безопасность в мире в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, Китай противостоит нашим основным европейским интересам своей экономической и оружейной помощью России", — приводит ее слова Bloomberg.

Напомним, вчера в Киеве побывали президент Европейского совета Антониу Кошта, глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.