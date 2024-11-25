Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально выдвинула Олафа Шольца кандидатом в канцлеры.

Об этом сообщает газета Deutsche Welle.

Решение было принято единогласно на заседании руководства партии после жестких дебатов и отказа министра обороны Бориса Писториуса выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.

Официально выдвижение Шольца будет подтверждено на съезде партии 11 января.

Как мы сообщали, парламентские выборы в ФРГ должны состояться в феврале. 12 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил предложенную немецкими партиями дату проведения досрочных выборов – 23 февраля 2025 года.

Напомним, после выборов в США в Германии начался правительственный кризис, когда фактически распалась правящая коалиция. Тогда Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера - лидера Свободной демократической партии (СвДП), которая входит в тройку партий, составляющих правящую коалицию. Кроме Линднера из немецкого правительства вышли другие министры, представлявшие Свободную демократическую партию: глава минюста Марко Бушман и министр образования Беттина Штарк-Ватцингер.