Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл подробности своего последнего разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 17 ноября. По словам немецкого политика, беседа выдалась "неприятной", но была необходима.

Об этом он сообщил в интервью ZDF.

"Это было ответственно и необходимо. Вы знаете, я приехал к нему перед войной и высказал ему свое мнение, а также очень четко сказал, что все, что он позже представил в качестве причин войны, не соответствует действительности. Я снова и снова разговаривал с ним по телефону до конца 2022 года, и эти разговоры никогда не были приятными. И в этот раз разговор тоже был не из приятных. Но вы должны говорить, даже чтобы услышать это", - заявил канцлер Германии.

По его словам, Путин снова повторил ему свои аргументы в пользу вторжения, а Шольц повторил аргументы Запада, сказав, что поддержка Украины продолжится. Он призвал главу Кремля вывести войска из Украины и прекратить обстрелы.

На днях Шольц комментировал этот разговор и говорил, что Путин не изменил своего мнения о войне в Украине.

После телефонных переговоров Шольца и Путина президент Польши Анджей Дуда упрекнул канцлера ФРГ за звонок в Кремль, потому что считает, что Берлин препятствует избранному президенту США Дональду Трампу в прекращении войны в Украине.