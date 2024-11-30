Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал одного из лидеров оппозиции Фридриха Мерца за планы "поставить ультиматум" Кремлю для принуждения к прекращению войны в Украине.

Заявление главы немецкого правительства прозвучало в ходе заседания парламента.

Напомним, лидер фракции Христианско-демократического союза Мерц, (который является одним из наиболее вероятных кандидатов в будущие канцлеры ФРГ), ранее призвал дать Москве сутки на прекращение ударов по Украине. В противном случае Мерц предлагает отправить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. В РФ на слова Мерца пригрозили ударами по немецкой территории.

Шольц отметил, что его оппонент "хочет поставить России, ядерному государству, ультиматум".

"Я могу только сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии", – заявил канцлер.

Напомним, Шольц последовательно выступает против отправки дальнобойных ракет Украине из опасения участия своей страны в прямом военном конфликте между РФ и НАТО.

Война в Украине продолжается 1011-й день. Последние новостями с главными событиями 30 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Помимо описания обстановки на фронте, в материале рассказывается о назначении нового главкома Сухопутных войск, приводятся заявления о войсках НАТО в Украине, сообщается о дискуссиях относительно снижения возраста мобилизации.

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