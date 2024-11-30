В субботу, 30 ноября, в Украине идет 1011-й день войны с Россией.

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Последние новости: что происходит в Украине 30 ноября

08.52 У России ряд продвижений на фронте за минувшие сутки, сообщает украинский военный паблик Deep State.

08.20 Зеленский в интервью Sky News отказался снижать мобилизационный возраст, как этого требуют американцы.

Но дал понять, что готов рассмотреть этот вопрос в случае увеличения поставок оружия Западом.

"Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят и сказал, что они не знают, куда идти в какую бригаду с каким оружием?", - спросил президент.

"И если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", - добавил Зеленский.

По его словам, партнёры оснастили только "две с половиной бригады", но есть "реальная проблема с десятью бригадами, которые наши партнеры не оснастили".

Недавно в США призвали Киев снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет.

В МИД Украины также ответили на это просьбой о дополнительном оружии.

08.02 ВСУ недавно продвинулись северо-восточнее Угледара.

При этом фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Торецком, Покровском и Большой Новоселкой.

Это следует из нового отчета американского Института изучения войны (ISW).