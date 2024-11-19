Кремль сегодня впервые подтвердил возможность нанесения ядерного удара во время войны в Украине.

Об этом написала в своем Фейсбуке старший научный сотрудник центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги Татьяна Становая, комментируя обновленную ядерную доктрину и заявление Дмитрия Пескова о ядерном ответе на дальнобойные удары по территории РФ.

"Возможно, это первый случай, когда Кремль прямо признал потенциальное использование ядерного оружия в ответ на удары по территории России с использованием ракет большой дальности. Проще говоря, Песков откровенно признает, что Кремль сейчас рассматривает возможность ядерного удара", - считает Становая.

По ее мнению, Владимир Путин сейчас испытывает "значительный соблазн эскалации", и полагает, что утверждение новой ядерной доктрины РФ специально приурочили к разрешению Джо Байдена на дальнобойные удары.

"Нынешняя ситуация вызывает у Путина значительный соблазн эскалации. Поскольку Трамп еще не пришел на должность, такой шаг не помешает каким-либо немедленным мирным инициативам, а мог бы усилить аргумент Трампа относительно прямого диалога с Путиным. В то же время это подвергнет Байдена критике за то, что он является катализатором эскалации, и потенциально помешает Украине использовать дальше ракеты большой дальности", - написала Становая.

По ее словам, Путин может рассматривать текущую ситуацию "как стратегический "промежуточный" момент".

"Предполагая возможные мирные инициативы от Трампа, в то же время подчеркивая, как он считает, "безответственность" политики Байдена, Путин может попытаться поставить Запад перед выбором двух крайностей: "Вы хотите ядерной войны? Вы это получите" - или "Окончим эту войну на условиях России". Это знаменует собой очень опасный момент", - заявила аналитик.

Между тем Украина сегодня впервые нанесла удар американскими ракетами ATACMS по территории РФ.

Министерство обороны России его подтвердило.