История со слитым в британскую газету "Таймс" докладом для Минобороны Украины о том, что Киев может в течение нескольких месяцев создать ядерное оружие, если Дональд Трамп прекратит помощь, развивается примерно по той же траектории, что и скандал после недавнего заявления Владимира Зеленского о том, что либо Украина будет в НАТО (а мирный план Трампа, судя по сведениям о нем в СМИ, подразумевает мораторий на вступление Украины в Альянс), либо у нее должно быть ядерное оружие.

Тогда сначала произошел заброс темы, затем последовали официальные опровержения на всех уровнях. Так произошло и на этот раз. Буквально сразу после публикации в "Таймс" с опровержением планов по созданию ядерного оружия выступил МИД Украины. Затем их опроверг и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Однако трудно представить, что доклад для Минобороны Украины попал в британскую прессу без ведома Киева.

О том, что это был сигнал от украинских властей, дала понять и сама газета "Таймс", опубликовавшая редакционную колонку на эту тему.

"Хотя это опасное решение будущих потребностей безопасности Украины, несомненно, будет задвинуто на второй план, оно должно послужить тревожным сигналом для членов администрации Трампа, которые считают Украину пешкой, которой можно пожертвовать в рамках более крупной игры. Украинцы стали свидетелями слишком больших разрушений и потеряли слишком много близких, чтобы спокойно уйти в ночь", - написало издание.

Ддругими словами, тема создания украинской ядерной бомбы, вероятно, является своего рода посланием западным союзникам, и в первую очередь американцам, чтобы показать им, что Украине нельзя сокращать помощь, как и нельзя принуждать Киев к завершению войны по линии фронта без членства в НАТО. Кроме того, это, естественно, и "сигнал устрашения" для России.

Однако сомнительно, что эффект от этого сигнала будет таким, каким его хочет видеть Киев.

Угроза ядерной войны может резко усилить позиции на Западе сил, выступающих за скорейшее прекращение огня в Украине (и, соответственно, за усиление давления по этому поводу на Зеленского).

Что касается России, то ни одна, ни даже несколько ядерных бомб небольшой мощности (если вдруг Украина их каким-либо образом получит, а также создаст для них ракетоносители) не смогут причинить России сколько-нибудь значимого ущерба. Зато станут поводом для нанесения в ответ сокрушающего ядерного удара по Украине, ведь РФ обладает самым крупным в мире ядерным арсеналом из тысяч боеголовок. После чего Киев станет не способен продолжать сопротивление. Не говоря уже о том, что значительная часть страны превратится в радиоактивную пустыню.

Поэтому когда Михаил Подоляк говорит, что наличие у Украины ядерной бомбы никак не поменяет ситуацию на фронте, он не совсем прав. Поменяет, причем кардинально - только не в пользу Украины.

Иными словами, "ядерные намёки" от украинской власти вряд ли кого-то сильно напугают и побудят пойти навстречу требованиям Киева. А вот значительно ухудшить международное положение Украины, включая отношения с западными партнерами, они вполне могут.

Тем более что вообще возможность Украины в краткие (да и в не краткие) сроки создать свою ядерную бомбу, как мы писали, у экспертов вызывает огромные сомнения. А грозить тем, чего у тебя нет - далеко не самая выигрышная стратегия.