Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц отверг обвинения в том, что он угрожал главе Кремля Владимиру Путину ультиматумом.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я ни в коем случае не ставил Путину ультиматум, я предложил снять для Украины с нашей стороны ограничение по дальности используемого оружия и разрешить поставку ей ракет Taurus - и то, и другое на украинских условиях", - заявил немецкий политик.

По словам Мерца, канцлер Германии Олаф Шольц и его Социал-демократическая партия (СДПГ) исказили его слова.

Напомним, 16 октября Мерц призвал Германию, Францию и Великобританию направить Путину следующее послание: "Если военный террор против гражданского населения не прекратится в течение 24 часов, ограничения по дальности поставляемого оружия будут сняты. Если этого будет недостаточно, Германия поставит крылатые ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути снабжения российской армии".

В ответ канцлер ФРГ обвинил лидера христианских демократов в том, что тот "играет в русскую рулетку".

Как мы писали, Шольц последовательно выступает против отправки дальнобойных ракет Украине из опасения участия своей страны в прямом военном конфликте между РФ и НАТО.