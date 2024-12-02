Канцлер ФРГ Олаф Шольц по-прежнему выступает против быстрого приема Украины в НАТО и поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве канцлер ФРГ сказал, что путь Украины в НАТО был описан на саммитах организации в Вильнюсе и Вашингтоне, а потому в новых решениях "нет необходимости".

DW напоминает, что на указанных мероприятиях было лишь подтверждено, что Киев должен в итоге стать членом Альянса, но не были обозначены конкретные сроки.

Отвечая же на вопрос о ракетах Taurus, Олаф Шольц подчеркнул, что Германия поставляла и будет поставлять Киеву оружие. Однако, указал канцлер, по некоторым системам вооружения у Берлина имеются "особые оценки правильности их поставки", связанные как с дальностью поражения этого оружия, так и с необходимостью контроля его наведения на цель.

Напомним, сегодня в Киев впервые за два года прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц и пообещал Украине помощь на 650 миллионов евро.

Ранее Шольц объяснил, почему не передаст Украине ракеты Taurus. По его словам, поставка данных ракет по техническим причинам потребовала бы от ФРГ взятия на себя "ответственности" за их настройку и управление при нанесении ударов по целям на территории РФ.