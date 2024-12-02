Украина ищет защиту для 20 специальных объектов, стране не хватает систем ПВО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президент отметил, что Украине не хватает переданных партнерами систем ПВО, но вопрос не в Германии, а в целом в политике партнеров.

Тем временем Шольц сообщил, что Германия предоставит Украине шестую систему ПВО IRIS-T и вертолеты Sea King.

Он добавил, что уже в декабре Украина получит пусковые установки для Patriot и самоходные зенитные установки Gepard.

Напомним, сегодня в Киев впервые за два года прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц и пообещал Украине помощь на 650 миллионов евро.

Война в Украине идет 1013-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные заявили, что российские войска прорвались в населенный пункт Новый Комар к северу от Великой Новоселки. Официально ВСУ о продвижении россиян здесь не сообщали. Захват Нового Комара откроет дорогу для продвижения россиян далее на запад в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, заходя в тыл украинским войскам на южном фронте.

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