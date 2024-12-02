"Не хватает ПВО". Зеленский сообщил канцлеру ФРГ, что Украина ищет защиту для 20 спецобъектов
Украина ищет защиту для 20 специальных объектов, стране не хватает систем ПВО.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Президент отметил, что Украине не хватает переданных партнерами систем ПВО, но вопрос не в Германии, а в целом в политике партнеров.
Тем временем Шольц сообщил, что Германия предоставит Украине шестую систему ПВО IRIS-T и вертолеты Sea King.
Он добавил, что уже в декабре Украина получит пусковые установки для Patriot и самоходные зенитные установки Gepard.
Напомним, сегодня в Киев впервые за два года прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц и пообещал Украине помощь на 650 миллионов евро.
Война в Украине идет 1013-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
Накануне украинские военные заявили, что российские войска прорвались в населенный пункт Новый Комар к северу от Великой Новоселки. Официально ВСУ о продвижении россиян здесь не сообщали. Захват Нового Комара откроет дорогу для продвижения россиян далее на запад в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, заходя в тыл украинским войскам на южном фронте.
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