Украина вряд ли получит от США зенитно-ракетный комплекс THAAD, способный сбивать российские баллистические ракеты типа "Орешника".

Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в интервью изданию "Фокус".

По его словам, этот комплекс стоит три миллиарда долларов, а один выстрел из него обходится в 20 миллионов.

"Украинским военным специалистам придётся проходить курс обучения как минимум несколько месяцев для использования нового оборудования. А вдруг россияне уничтожат или повредят эту систему, как было не раз c ЗРК Patriot? Всё же 3 миллиарда долларов – не малые деньги, в три раза больше цены установки Patriot. Думаю, американцам проще остановить войну в Украине, чем передавать нам THAAD", – сказал эксперт.

Напомним, на днях в Украину доставили систему NASAMS, которую Канада обещала оплатить почти два года назад.

Ранее Зеленский заявил, что Минобороны Украины ведёт переговоры с американцами по предоставлению средств ПВО, способных сбивать российские ракеты.

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