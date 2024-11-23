Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ракеты "Орешник", которой россияне ударили по Днепру, не существует.

Об этом советник Андрея Ермака сказал в эфире телемарафона.

"Нет никаких "Орешников" в России, это человек неадекватный выдумывает себе какие-то названия. Это классическое оружие - межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах. Понятно, сколько такого оружия есть в России", - заявил Подоляк.

Он добавил, что использование такого оружия "точно обнуляет возможности о чем-либо договориться с РФ".

Ранее существование проекта "Орешник" подтвердило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, Путин объявил, что РФ продолжит испытание "Орешника", в том числе в боевых условиях.

В свою очередь американский Институт изучения войны прогнозирует, что Россия в ближайшее время может снова применить новую ракету "Орешник".

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