Россия в ближайшее время может снова применить новую ракету "Орешник". Такой прогноз делает американский "Институт изучения войны".

"Россия может дополнительно провести испытательные пуски тех же или подобных баллистических ракет в ближайшие дни, чтобы достичь того же риторического эффекта. Российские источники заявили, что Россия закроет часть своего воздушного пространства 23-24 ноября для испытания ракеты, но не уточнили, какой тип ракеты испытывают российские силы", - говорится в отчёте ISW.

Российская новая ракета "Орешник" достигнет Лондона за 16-17 минут, Берлина за 11-12, а Парижа за 15-16.

Об этом пишет британская газета Daily Mail и публикует инфографику. По ней, до основных центров Европы "Орешник" долетит за 11-17 минут.

Ранее Путин заявил, что испытания "Орешника" будут продолжены, в том числе в боевых условиях.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что "Орешник" - это название научно-исследовательской работы, а сама система называется "Кедр". И РФ могла создать два "или чуть больше" образца "Кедра".

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