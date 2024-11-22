Россия могла создать два "или чуть больше" опытных образца баллистической ракеты "Кедр" по состоянию на октябрь.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире "Новини.LIVE".

О серийном производстве речь не идет.

Он отметил, что "Орешник" - это название научно-исследовательской работы, а сама система называется "Кедр". Это баллистическая ракета средней дальности, которая является носителем ядерного оружия.

Он считает, что удар по Днепру был "предупреждением, что они совсем сошли с ума".

Ранее замначальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия может иметь до десяти единиц новой баллистической ракеты, которой вчера ударила по Днепру.

"Если это исследовательско-боевое использование, то минимум десять ракет будет. Для того чтобы запустить ракету в серийное производство, нужно провести минимум десять испытаний. Мы это видели на "Булаве" морского базирования, когда была половина успешных, а половина неуспешных пусков", - сказал Скибицкий.

Напомним, ГУР заявило, что Россия ударила по Днепру баллистической ракетой, вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Война в Украине идет 1003-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.