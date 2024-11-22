В украинской военной разведке рассказали о новой российской ракете, которая ударила по Днепру.

Подробности сообщил украинскому ТВ заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

"Действительно, это все признаки ракетного комплекса среднего действия, но по тем обломкам, которые у нас есть, основа – это ракета "Ярс", которая стоит на боевом дежурстве РФ и изготавливается более 10 лет. Прототипом для нее был "Тополь". И то, что мы видим, что на ракете установлена система телеметрии, это указывает, что это был реальный исследовательско-боевой пуск в рамках программы "Орешник", – отметил Скибицкий.

По его словам, новая ракета способна лететь на 5000 км и в ближайшем времени может быть запущена в серийное производство.

"Мы отслеживали все предварительные испытания. Минимум три испытания этой ракеты, которые проводились на полигонах", – добавил Скибицкий.

Между тем командующий Ракетными войсками спецназначения РФ Сергей Каракаев сказал, что комплекс "Орешник" может поражать цели на всей территории Европы.

А президент РФ Владимир Путин заявил, что принято решение о серийном производстве "Орешника".

Ранее Путин объявил, что РФ продолжит испытание "Орешника", в том числе в боевых условиях.

Глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что "Орешник" - это название научно-исследовательской работы, а сама система называется "Кедр".