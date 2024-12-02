Канцлер ФРГ Олаф Шольц заранее предупредил Владимира Зеленского о звонке главе Кремля Владимиру Путину и знал позицию Украины по этому поводу.

Об этом заявил украинский президент на брифинге с немецким канцлером.

При этом Зеленский продолжает критиковать этот звонок, заявляя, что за ним может последовать новая волна разговоров с президентом РФ, поскольку европейские лидеры будут торопиться "перетянуть одеяло на себя", и это приведет к "фактическому признанию Путина".

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на источник в Офисе президента Украины сообщало, что Владимир Зеленский был против намерения Шольца позвонить Путину и уговаривал канцлера этого не делать.

Немецкая пресса писала, что этот разговор готовился несколько недель и был проведен по инициативе Берлина. При этом он был согласован с "Большой семеркой".

Сам Шольц говорил, что беседа с Путиным выдалась "неприятной", но была необходима.

Как мы сообщали, после телефонных переговоров Шольца и Путина президент Польши Анджей Дуда упрекнул канцлера ФРГ за звонок в Кремль, потому что считает, что Берлин препятствует избранному президенту США Дональду Трампу в прекращении войны в Украине.