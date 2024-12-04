Польша не допускает появления в Украине после завершения войны зон ответственности разных стран НАТО, как было в Ираке.

Об этом в эфире телеканала TVN24 заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Я не представляю себе ситуации, при которой [в Украине] будут зоны [ответственности] отдельных государств, как это было в Ираке", - сказал Косиняк-Камыш.

Он также прокомментировал информацию о мирном плане избранного президента США Дональд Трампа. Министр считает, что у Трампа пока нет плана насчет Украины, а есть только "предположения".

"Нет на сегодняшний день плана президента Трампа, есть лишь предположения, которые появились еще до выборов и после них", - отметил Косиняк-Камыш.

Ранее несколько западных СМИ написали, что в Европе обсуждают отправку своих войск в Украину для обеспечения возможного прекращения огня. Об этом рассуждала и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Помимо гарантий безопасности, таких как членство в НАТО, существует также международное присутствие для обеспечения прекращения огня", - заявила Бербок на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

Мы анализировали вероятность отправки в Украину европейских миротворцев.