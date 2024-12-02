Центр восточноевропейских исследований обобщил основные пункты плана мирного урегулирования в Украине будущего спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлогга, изложенные в его апрельской статье.

Основные положения программы Келлога такие:

Прекращение изоляции РФ: восстановление отношений с Москвой и прекращение "демонизации" Владимира Путина. Давление на Украину и Россию, чтобы они договорились о прекращении огня и начали переговоры. Стимулы для РФ (в случае согласия на прекращение огня): приостановка движения Украины к членству в НАТО на длительный срок (возможно, на 10 лет), позволение России сохранить захваченные территории Украины, постепенная отмена санкций против РФ и нормализация отношений с США при условии заключения мирных соглашений, приемлемых для Украины. Стимулы для Украины (в случае согласия на прекращение огня): продолжение военной помощи и двусторонних гарантий безопасности Украине, а также введение пошлин на экспорт российских энергоносителей с направлением денег от них на восстановление Украины. Киеву при этом не нужно официально признавать контроль РФ над своими территориями, но она должна воздержаться от изменения статус-кво военной силой. Угроза прекратить Украине военную помощь США, если Киев откажется от мирных переговоров с РФ.

Отметим, что план Келлога был обнародован задолго до выборов в США и победы на них Трампа. Поэтому его нельзя рассматривать как план Трампа по Украине. Но он показывает, какие идеи выдвигает будущий спецпосланник президента США, который будет играть одну из ключевых ролей в переговорах по Украине. А потому не исключено, что высказанные им ранее идеи найдут отражение и в итоговых предложениях, которые выдвинет Трамп.

Ранее мы уже рассказывали в отдельных материалах об указанных идеях Келлога.

Мы также подробно анализировали, что означает выдвижение Трампом Келлога спецпосланником по Украине.