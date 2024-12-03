Анализируем итоги 1014-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска за минувшие сутки продвинулись в ключевом для обороны Курахово селе Старые Терны. Судя по карте Deep State, бои идут уже на всей территории деревни и часть ее захвачена.

Как неоднократно писали украинские военные, падение Старых Тернов, которые выходят на дамбу Кураховской ТЭС, сделает крайне проблематичной оборону промзоны электростанции. С потерей промзоны само Курахово будет скорее всего потеряно.

По словам бойца "Айдара" Станислава Бунятова, россияне продвигаются в Курахово и "занимают большинство доминирующих позиций". "К сожалению, полная оккупация Курахово – вопрос времени", - добавил он.

Под Великой Новоселкой россияне продолжают бои за деревню Новый Комар, которая блокирует город с севера. Согласно карте Deep State, они нарастили свое присутствие в селе и к востоку от него.

Украинский офицер с позывным "Алекс" заявляет, что при этом россияне масштабных наступательных действий не проводят, речь идет об эпизодических "накатах брони", которые, тем не менее, имеют успех.

Ранее российские паблики писали, что успех в Великой Новоселке был достигнут в том числе потому, что ряд украинских опорников практически пустовали.

ВСУ вытеснили россиян с их плацдарма на правом берегу реки Оскол севернее Двуречной, освободив село Новомлынск, и частично подвинули на втором плацдарме южнее.

Российские паблики также сообщают, что контратака ВСУ на их плацдармы была успешной, но полного отступления не подтверждают.

В Курской области россияне вытеснили ВСУ за границу в Глушковском районе.

С середины сентября и до вчерашнего дня на карте Deep State там была обозначена серая зона (то есть территория никем не контролировалась), она постепенно сокращалась, а сегодня полностью исчезла.

Украинские военные, находящиеся в Курской области, сообщают о постоянных атаках российских войск. И сообщают, что пока не видели солдат КНДР, с которыми ВСУ, по данным украинского командования, уже вступало в бой.

Один из украинских военнослужащих рассказал CNN, что пока "не видел никаких признаков 12 000 северокорейских солдат". "Когда мы их поймаем или увидим тело, тогда я точно буду знать, что они здесь", - сказал командир подразделения 225-го штурмового батальона Александр.

Пока же, по его словам, украинские позиции беспрерывно штурмуют хорошо подготовленные российские десантники из 76-й бригады, а также менее организованные чеченцы и африканские наемники. "У меня сложилось впечатление, что (у россиян) неограниченное количество людей", - говорит Александр.

По данным "БиБиСи", ВСУ приказали держаться в Курской области до инаугурации Трампа.

"БиБиСи" сообщает, что "текстовые сообщения от сражающихся там солдат рисуют мрачную картину битвы, которую они не понимают до конца и опасаются, что могут проиграть". Ураинские солдаты "говорят о тяжелых погодных условиях и хроническом недостатке сна, вызванных постоянными бомбардировками со стороны России, в том числе с использованием ужасающих планирующих бомб весом 3000 кг. Украинские войска отступают, а российские войска постепенно отвоевывают территорию".

"Эта тенденция сохранится. Это лишь вопрос времени", — считает боец по имени Павел. Он также рассказал о колоссальной усталости, отсутствии ротации и прибытии подразделений, состоящих в основном из мужчин среднего возраста, непосредственно с других фронтов, практически без времени на отдых.

"Получаемые нами сообщения почти всегда безрадостны и говорят о том, что мотивация представляет собой проблему. Некоторые усомнились в том, что одна из первоначальных целей операции – отвлечь российских солдат от восточного фронта Украины – была достигнута. По их словам, теперь приказ заключается в том, чтобы удерживать этот небольшой кусочек российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не войдет новый президент США с новой политикой", – говорится в статье.

"Главная задача, которая стоит перед нами, – удержать максимальную территорию до инаугурации Трампа и начала переговоров. Чтобы потом обменять ее на что-то. Никто не знает на что", – считает Павел. "Главное – не захватить, а удержать. И с этим у нас пока не все гладко", – согласен с ним военнослужащий Вадим.

Солдаты также говорили о наградах – беспилотниках или дополнительном отпуске – которые будут предложены любому, кто захватит в плен северокорейского солдата. "В темном курском лесу корейца найти очень трудно. Особенно если его здесь нет", – саркастически заметил Павел.

К обстрелам. На западе Украины беспилотники нанесли удары по объектам энергетики.

В Тернополе обесточена часть города, горожан призывают делать запасы воды и по возможности заряжать аккумуляторы. Напомним, по Тернополю был прилёт "Шахеда" и вчера. По удару в Ровенской области подробностей не публикуется. В регионе расположена одна из украинских атомных станций.

Что в целом происходит с украинской энергетикой и почему зимой могут быть перебои не только со светом, мы разбирались здесь.

Что стоит за отказом НАТО Зеленскому?

Запад пока отвечает отрицательно на предложение Зеленского принять Украину в НАТО.

Вчера против быстрого принятия Киева в Альянс высказался канцлер Германии Шольц. А сегодня то же самое заявил генсек Альянса Марк Рютте. Он заявил, что вопрос членства Украины сейчас второстепенный, передает Financial Times.

"Сейчас самое главное — убедиться, что всякий раз, когда Зеленский решит вступить в мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы. Для меня это сейчас приоритет номер один", - сказал Рютте, который сегодня принимает министров иностранных дел стран блока (и на эту встречу также прибыл глава МИД Украины Сибига).

"Когда они меня спрашивают, я всегда им отвечаю: ну, это все прекрасно, и нам нужно провести эти дебаты (о приглашении Украины в Альянс - Ред.), но в ближайшем будущем самое главное — предоставить Украине военную помощь, в частности, средства ПВО, а также наступательные системы, необходимые для ведения войны", - отметил генсек.

Также о нереалистичности требования Зеленского пишут западные СМИ. НАТО "вряд ли прислушается к призыву Украины о приглашении вступить в альянс" на сегодняшней встрече министров иностранных дел, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, "нет никаких признаков необходимого консенсуса" среди 32 членов НАТО, что "разбивает надежды Киева на политический подъем". "Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен", - сказал накануне высокопоставленный дипломат НАТО.

Высокопоставленный американский чиновник, как и Рютте, заявил, что на встрече министров основное внимание будет уделено усилению поддержки Украины, чтобы в следующем году она заняла максимально прочную позицию, "вступая в возможные переговоры".

Против приглашения Украины в НАТО выступают США, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания, сообщает газета Le Monde. За - Франция и Британия. Издание указывает, что Байден отказывается принять такое решение до конца своей каденции, а Трамп "никогда не поддерживал эту идею".

The Wall Street Journal тоже пишет, что приглашение в Альянс на данный момент маловероятно: "чиновники в Вашингтоне, Берлине и других столицах обеспокоены тем, что сближение Украины с альянсом может обострить конфронтацию Запада с Москвой".

При этом некоторые украинские чиновники признают, что альтернативой НАТО могло бы стать предоставление союзниками военной поддержки, которая потребуется Украине в ближайшие годы, чтобы иметь возможность сдерживать Россию. В частности, один чиновник заявил, что на 2025 год Украине нужно около 126 млрд военной помощи, "чтобы компенсировать стремительно растущие военные расходы России".

Сами же западные чиновники уже более 18 месяцев обсуждают возможность заключения некоего соглашения по формуле "безопасность за территорию". Избрание Трампа только активизировало эти процессы. В команде Зеленского наблюдается "некоторая нервозность", но украинские чиновники, "похоже, справляются с необходимостью приспособиться к тому, что команда Трампа сосредоточилась на прекращении войны".

"На данный момент в Брюсселе и Киеве существует осторожный оптимизм — если не уверенность — в том, что администрация Трампа будет добиваться от Кремля реальных уступок, если Путин пойдет на переговоры", - пишет WSJ. Однако многие западные чиновники по-прежнему глубоко скептически относятся к тому, что Кремль будет склонен идти на переговоры или компромиссы, пока Россия добивается успехов на поле боя.

Относительно последнего тезиса - он в целом отвечает нарративу "партии войны" о том, что ВСУ нужно сначала добиться успехов на поле боя - а уж потом вести переговоры. Об этом говорил и цитированный выше Рютте, и чиновники-инсайдеры западных медиа.

Однако из этого тезиса выходит, что переговоров с РФ вести вообще не нужно, пока Украина не добьется перелома на фронте. А когда это произойдет и произойдет ли (либо положение для ВСУ станет еще хуже, чем сейчас) - непонятно. Иными словами, это формула продолжения войны на неопределенный срок.

Однако действительно ли Москва так уж не готова идти на уступки - это большой вопрос. С одной стороны, в РФ есть своя активная "партия войны", которая призывает сходу отвергнуть предложения Трампа о переговорах и воевать "до победного конца". С другой стороны, многочисленные сигналы в западных и российских СМИ, а также заявления представителей российской власти свидетельствуют, что, как минимум, к переговорам Кремль готов. Особенно заявления на эту тему усилились после прихода к власти Трампа, к которому российские спикеры относятся со сдержанным оптимизмом, а Путин открыто хвалит республиканца.

Что касается компромиссов, на которые готова Москва - это как раз предмет переговоров. Но ранее Путин и другие российские чиновники положительно отзывались о китайско-бразильском плане, который предусматривает все ту же остановку войны по линии фронта (после чего начинаются переговоры по окончательному урегулированию). Похожие посылы заложены и в "план Келлога", который может лечь в основу действий Трампа по Украине.

"Страна" уже анализировала ситуацию, при которой Россия сможет смягчить свою максималистскую позицию - требование передачи ей четырех областей - под воздействием Китая, Индии, а также других своих партнеров из стран "глобального Юга", которым выгодна остановка войны и уж точно не нужна ее эскалация (особенно ядерная).

Пока Запад и Киев сами выступают против переговоров, партнеры Москвы с "глобального Юга" вряд ли станут ее толкать на односторонние уступки. Но если Трамп внесет реалистичные предложения, близкие по смыслу к тому же китайско-бразильскому варианту, у Путина не будет особых аргументов, чтобы отказаться от вступления в такие переговоры.

А это, в свою очередь, с высокой вероятностью может означать остановку войны не когда-нибудь потом, а в ближайшее время. Что, как минимум, спасет тысячи жизней и сохранит десятки городов и сел от разрушения.

Однако, "партии войны" на Западе, в Украине, и в России по-прежнему сильны и активны. А потому постараются приложить максимум усилий, чтобы не допустить скорейшего прекращение огня.

Один из способом для этого, как уже писала "Страна", - убедить Трампа отказаться от намерений объявить мораторий на членство Украины в НАТО, что резко снизит готовность Москвы к каким-либо договоренностям.

Линия эта украинскими властями и "партией войны" на Западе выдерживается последовательно.

Так, сегодня на встрече глав МИД НАТО Украина снова заявила, что не согласится ни на какие альтернативные гарантии безопасности по итогам войны, кроме полноценного членства в блоке.

"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является лишь полноправное членство Украины в НАТО. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - говорится в заявлении.

Правда, как писалось выше, на данный момент далеко не все члены НАТО готовы к тому, чтоб приглашать Украину в Альянс. Однако мероприятия по изменению этой позиции, как видим, продолжаются. Хотя и не факт, что они будут успешными.

Введут ли европейские войска в Украину?

Еще одна тема, которая может усложнить переговоры - это периодические заявления стран Европы о намерении ввест свои войска в Украину, в случае, если будет заключено соглашение о прекращении огня.

Так, радио "Свобода" вчера сообщило, что Франция и Британия рассматривают возможность размещения своих сил в Украине после достижения гипотетических договоренностей о завершении войны.

Как сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, речь идет о размещении военных на линии разграничения - для мониторинга режима прекращения огня. Обсуждение проходит, впрочем, на уровне отдельных столиц, а не НАТО. "Отдельные солицы" таким образом пытаются обеспечить участие своих представителей в переговорах Украины и России, которые могут пройти при посредничестве Трампа, сообщил Радио "Свобода" собеседник.

Сегодня обсуждения об отправке войск подтвердили сразу два крупных новостных агентства - AFP и DW, и тоже со ссылкой на источники. Они также пишут, что рассматривается отправка военной миссии, которая будет контролировать режим прекращения огня, в случае, если удастся о нем договорится.

О том же заявила и верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Она не исключила направление европейских военных в Украину после того как будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что один из вариантов "плана Трампа" по мирному урегулированию в Украине предусматривает ввод на линию разграничения европейских войск. При этом у Трампа достоверность таких планов не подтверждали. Опубликованные недавно тезисы его представителя по Украине Келлога такого пункта тоже не содержат.

Не подтверждала планы по введению миротворцев и Украина. А Россия заявляла, что любые миротворцы могут быть введены на линию фронта только по согласию обеих сторон конфликта (то есть, Киева и Москвы). То есть, на возможных переговорах, обе воюющие стороны должны будут дать согласие на то, чтобы иностранные войска расположились по линии фронта для контроля за режимом прекращения огня.

Очевидно, что вероятность согласия на это РФ очень небольшая.

А потому, не исключено, что и сама идея ввода европейских войск начала активно обсуждаться с целью создать еще одно препятствие для возможных договоренностей о завершении войны.

Мобилизация и "Вовина тысяча"

Новыми красками заиграла тема президентской тысячи, которую раздают через "Дию". Заявки на эти деньги уже подало более трех миллионов украинцев. Программа действует только для тех, кто находится в стране.

"Страна" уже писала, что технология раздачи "Вовиной тысячи" предполагает то, что их расходы по банковским счетам станут "прозрачными".

Но сегодня прозвучала информация, что это еще и попытка выявить уклонистов.

"У нас миллион мужчин где-то скрывается. Они не уехали за границу, они не люди с инвалидностью, они не забронированы. То есть это люди, которые условно, теоретически скрываются от исполнения своей конституционной обязанности по защите родины. Если, например, в семье есть двое мужчин, которые подлежат мобилизации, и две женщины, то на них это четыре тысячи гривен. И конечно стимулировать каким-то образом получить эти средства, можно только если сумма будет больше тысячи гривен, это будет три-четыре тысячи гривен на семью… Кто-то зарегистрируется из мужчин. Потому что четыре тысячи – лучше, чем две", – заявила замглавы налогового комитета Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа").

Вторая цель этой программы стоимостью 30 млрд гривен, по мнению Василевской-Смаглюк, пересчитать население Украины, оставшееся на подконтрольной территории.

Официально власти таких целей программы не подтверждали. Но пока что заявление Смаглюк никто и не опровергал.

Военное положение в Южной Корее

Сегодня внезапно в Южной Корее начался жесткий политический кризис. Президент Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения и прекратил работу парламента.

Это произошло на фоне попыток оппозиции, у которой большинство в парламенте, объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору. В ответ президент объявил своих оппонентов "просеверокорейскими силами".

"Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы... настоящим я объявляю чрезвычайное положение военного времени", - заявил Юн Сок Ёль.

При этом военное положение подразумевает и приостановку работы парламента.

Это решение уже вызвало острый политический кризис в стране. Оппозиция фактически обвинила президента в попытке госпереворота и установлении военной диктатуры.

Лидер оппозиционной Демпартии Ли Джэ Мён назвал объявление военного положения неконституционным, осудив его как шаг, "идущий против народа".

"Президент Юн объявил чрезвычайное военное положение без причины, - сказал Ли. - Танки, бронетехника и солдаты с ружьями и ножами скоро будут контролировать страну, а наша экономика рухнет".

Демократическая партия срочно созвала своих законодателей в Национальную ассамблею (парламент), куда депутатов пытались не допустить военные.

Тем не менее, они все ж таки пробрались в здание и проголосовали за отмену военного положения. Спикер парламента после этого объявил военное положение более не действительным.

Кризис разворачивается на фоне падения популярности президента и роста рейтингов оппозиции.

Накануне агентством Рёнхап был опубликован свежий соцопрос, который показал рейтинг президента Юн Сок Ёля, объявившего военное положение, на уровне 25%. При этом негативная оценка действий президента составила 71,0%. Рейтинг президентской партии "Силы народа" - 32,3%, а оппозиционной Демократической партии - 45,2%.

Для Украины события в Южной Корее означают, что вопрос разблокирования поставок южнокорейского оружия для ВСУ, о чем давно уже просит Киев, откладывается на время политического кризиса. Сейчас явно не до того.

А в более глобальном смысле многое будет зависеть от того, насколько быстро успокоится ситуация в Сеуле и не приведет ли она к радикальным потрясением с дестабилизацией ситуации в стране. В таком случае, это может повлиять и на отношения Южной с Северной Кореей, а также на многие политические и экономические процессы в Восточной Азии.