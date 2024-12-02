Первый день зимы украинцы встретили с графиками отключений электроэнергии. По сообщению "Укрэнерго", 1 декабря для бытовых потребителей с 13.00 до 22.00 действовала одна очередь отключений, а для промышленности и бизнеса в это же время применялись графики ограничения мощности.

"Причина - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", - отметили в "Укрэнерго".

Напомним, во второй половине ноября украинская энергосистема подверглась двум мощным атакам.

Об особенностях первой атаки мы уже подробно писали: тогда были удары по нескольким ТЭС и ГЭС, плюс - россияне атаковал подстанции атомных станций, из-за чего в остановку на какое-то время вышло все девять атомных блоков. Уже тогда эксперты заявили, что таким образом РФ хочет расшатать украинскую атомную генерацию, которая после значительного повреждения маневренных мощностей ТЭС и ГЭС по сути осталась единственным звеном, обеспечивающим работу объединенной энергосистемы.

Массированная атака 28 ноября по факту подтвердила эти предположения - основной удар пришелся на подстанции вблизи АЭС, что снова привело к "сбрасыванию" мощностей атомных блоков.

Кроме того, были удары по оборудованию газовых хранилищ, о чем заявил "Нафтогаз".

Поэтому, помимо рисков по электроэнергии, нынешней зимой могут добавиться и риски по газу и отоплению. Украинцы рискуют сидеть не только без света, но еще и в холодных квартирах - если ударят морозы, температура в помещениях может опуститься до 14-16 градусов, говорит эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Разбирались, какая сейчас ситуация в энергосистеме, и какие есть риски по газу.

"Достали" атомку через подстанции

28 ноября целью атаки по украинской энергосистеме стали, главным образом, высоковольтные подстанции.

В частности, были удары по трем ключевым подстанциям 750 Квт "Укрэнерго", которые играют ключевую роль в распределении электроэнергии от атомных станций.

Речь идет о Винницкой подстанции (подключена к Южно-Украинской АЭС) и является одним из основных узлов передачи электроэнергии на территорию центральной и западной части страны), Киевской (распределяет электроэнергию на Киев и соседние области с Ровенской и Хмельницкой АЭС), а также Западно-Украинской подстанции (связана с Ровенской АЭС, обеспечивает снабжение западноукраинских областей и играет ключевую роль в интеграции украинской энергосистемы в европейскую), рассказал Попенко.

Удар по Винницкой подстанции привел к перебоям с электроэнергией в центре и на западе страны, а также затруднил балансировку энергосистемы.

Атака на подстанцию "Киевская" усилила нагрузку на линии электропередач. А удары по западно-украинской подстанции обесточили Львовскую и Закарпатскую области и создали риск для импорта электроэнергии из Европы.

Также были удары по подстанциям 330кВт Украинка, Луцк-Северная, Ровно, Шепетовка и Хмельницкий. Цель - нарушить передачу электроэнергии между южными и центральными областями, добавил Попенко.

Как сообщили в МАГАТЭ, после такой массированной атаки все три действующие украинские АЭС снизили производство электроэнергии.

"Уже дважды менее чем за две недели Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС снизили уровень мощности как в качестве защитной меры во время широкомасштабных военных действий в стране", - отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, мощность сбрасывали все девять атомных реакторов. Один реактор - на Ровенской АЭС - отключался от сети, а Хмельницкая АЭС на какое-то время потеряла связь с двумя линиями электропередач, говорится в заявлении МАГАТЭ. В этой организации также отметили, что энергетическая инфраструктура Украины является чрезвычайно хрупкой, что является большим риском для ядерной безопасности.

Как пояснил нам экс-работник Чернобыльской АЭС и эксперт по энергетике Александр Купный, россияне били не по распределительным устройствам самих атомных станций, а по так называемым подстанциям второй очереди.

"Если удары приходятся по распредустройствам непосредственно АЭС, то, во-первых, есть риски повреждения самих станций (что чревато для россиян обвинениями в ядерном терроризме), во-вторых, в этом случае атомные блоки тут же выходят в остановку по регламенту. Удары по подстанциям "второй очереди" приводят к тому, что сами блоки продолжают работать, но электроэнергию некуда выдавать, поэтому приходятся принудительно снижать мощность блоков или выводить их в остановку. Для самих реакторов повреждения подстанций второй линии даже хуже, чем выход из строя распределительных устройств атомных станций, поскольку начинаются перепады напряжения на линии, которая подает электроэнергию для нужд АЭС, что очень опасно для некоторых видов оборудования, в частности, циркуляционных насосов. Кроме того, снижение мощностей блоков фактически "в ручном режиме" приводит к более быстрому износу, чем если бы блоки выходили в аварийную остановку "по регламенту", - говорит Купный.

"АЭС работают в режиме эксперимента"

По мнению Купного, "расшатывание" атомной генерации - это "следующий этап" в стратегии России.

"Не исключено, что план был продуман еще в 2022 году. Сначала уничтожить или, как минимум, сильно ослабить маневренную генерацию (для чего враг бил по ТЭС и ГЭС). И вынудить украински энергетиков "маневрировать атомными блоками". А затем наносить планомерные удары по подстанциям, соединяющим АЭС с объединенной энергосистемой, таким образом ослабляя атомную генерацию", - говорит Купный.

Он также добавил, что накануне атаки 28 ноября россияне нанесли удар по энергообъектам ДТЭК и некоторым ГЭС (в частности, Кременчугской), чем еще больше ослабил маневренные мощности. А после этого усилил атаку на энергетическую инфраструктуру атомной генерации.

"Никто вам не скажет, сколько раз нужно бить по подстанциям, связанным с АЭС, чтобы вывести из строя оборудование или блоки атомных станций. Но в том, что такие режимы "включений-выключений" сильно изнашивают и оборудование, и блоки, нет сомнения. Дело в том, что те же блоки имеют определенный запас прочности на аварийные и плановые отключения, но он не безграничен", - добавил Купный.

"Фактически атомная генерация у нас начала работать в экспериментальном режиме, когда оборудование эксплуатируется "не по инструкции". К чему это приведет, точно никто сказать не может. Среди прогнозируемых рисков - увеличение износа и аварийности, а значит придется чаще останавливать блоки на ремонты даже если не будет атак", - пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Он также говорит, что подстанции, по которым пришелся удар 28 ноября, "сшивают" энергосистему в единое целое. То есть по мере их разрушения растут риски, что энергосистему разобьют на "острова".

"В таком режиме энергосистема тоже может функционировать. Но, во-первых, она становится еще более уязвимой, во-вторых, "островная" работа должна быть соответствующим образом закреплена. То есть один "остров", например, снабжает электричеством западную Украину, второй - центральную и т.д. Но тут же появляется проблема - при разделе на "острова" та же Ровенская АЭС уже не сможет снабжать Киев, а другого большого производителя электроэнергии для столицы в регионе нет", - отметил Корольчук.

По его словам, оперативные ремонты поврежденного оборудования занимают в среднем неделю. То есть, если не будет повторных ударов, на этой неделе Украина может выйти на графики отключений по 4-6 часов в день для каждой группы потребителей. Но при этом сами отключения сохранятся, как считает Корольчук, минимум, до конца декабря. Такого же мнения придерживается и Олег Попенко.

"Восстановление идет тяжело. К примеру, в Ровно снова легла система из-за перенапряжения. Многое зависит от наличия оборудования, погоды, возможностей для импорта, но в любом случае речь идет о сроках в 10-15 дней, а то и до конца декабря", - говорит Попенко.

Это, повторимся, если не будет повторных ударов и не похолодает (что увеличит энергопотребление и дефицит в системе).

Эти прогнозы совпадают с оценками других экспертов, которые заявляли, что на восстановление разрушений после атаки понадобится не менее 20 дней.

"В квартирах будет плюс 14-16"

В ходе массированной атаки по украинской энергосистеме 28 ноября были удары и по газовой инфраструктуре.

Российские СМИ сообщали, что под ракетную атаку попали газовые хранилища во Львовской области, в частности, Бильче-Волыцко-Угерское ПГХ на 17 млрд кубов (это больше половины всех мощностей по хранению газа в стране). Удары, как они утверждают, пришлись по оборудованию по закачке и отбору газа, которое ранее уже подвергалось атакам и частично было повреждено.

В "Нафтогазе" подтвердили, что были атакованы объекты группы, но какие именно, не уточняли. Отметили лишь, что атака не отразится на предоставлении услуг потребителям. Между тем вопрос объектов "Нафтогаза" выносился на заседание Ставки наряду с темой ударов по энергосистеме.

По словам Корольчука, россияне ударили по станции НАКа в Стрыйском районе, которая "отвечает" за подъем газа с использованием давления ресурса, который уже находится в хранилище.

"Если транзита российского газа не будет, возникнет дополнительная нагрузка на подземные хранилища. И как система будет справляться - пока непонятно", - говорит он.

Эксперты также добавили, что удар по оборудованию ПГХ - это своего рода "психологическое" давление на западные компании, которые хранят свой ресурс в украинских подземных хранилищах. После предыдущих атак отмечался ускоренный вывод иностранного ресурса из Украины, но небольшая часть его еще остается. Чем меньше в наших подземных хранилищах газа, тем больше нужно так называемого "технического газа", чтобы обеспечить нужное давление для подъема и распределения ресурса.

"Ситуация усугубляется тем, что своего газа у нас не так много. Ранее госкомпании добывали 14,4-14,6 млрд кубов, частные - 6 млрд. В этом году госкомпании снизили добычу до порядка 13 млрд, а частные практически ее остановили. По разным оценкам, для прохождения отопительного сезона нам может не хватить от 0,5 до 2 млрд кубов в зависимости от того, какая будет погода. На газ претендуют оставшаяся тепловая генерация (станций, работающих на угле, в Украине уже нет) плюс многочисленные газопоршневые установки, которые запускают в рамках децентрализации энергетики. Для закупки 2 млрд кубов нужно больше 20 млрд гривен, кроме того, получить ресурс не так просто - на него очередь. Поэтому, если температура опустится до минус 5-10 градусов, то не исключено, что начнут "недотапливать": в квартирах будет не выше 14-16 градусов тепла, а школьников и студентов массово отправят на удаленку", - отметил Попенко.