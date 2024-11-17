Украина отключила 7 из 9 действующих ядерных реакторов после массированной ночной атаки российских ракет и беспилотников.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на МАГАТЭ.

Сотрудники МАГАТЭ, работающие на станциях в Украине, сообщили, что в воскресенье только два из девяти реакторов вырабатывали электроэнергию на полную мощность. Согласно заявлению ядерного наблюдателя ООН, выработка электроэнергии на других блоках была снижена до 40–90 % мощности, пишет издание.

"Энергетическая инфраструктура страны чрезвычайно уязвима, что напрямую влияет на ядерную безопасность", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что инспекторы оценивают полный масштаб ущерба.

Группа МАГАТЭ, базирующаяся на Хмельницкой АЭС, сообщила, что слышала громкий взрыв, в то время как другие, размещенные на Ровненской площадке, сообщили, что высоковольтные линии электропередач были недоступны. Оба объекта находятся на западе Украины.

Украина предупредила, что авиаудары по критически важным электроподстанциям могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию на одной из трех действующих атомных электростанций.

Напомним, Россия запустила сегодня по Украине около 120 ракет и 90 дронов.

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