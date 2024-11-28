Сегодня утром в Украине ввели экстренные отключения света из-за массированной атаки РФ. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.

"Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты проходят по всей Украине.

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", - написал он.

В Киеве в результате ракетного удара РФ зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Об этом сообщает КГВА. Предварительно на территорию предприятия. Незначительные повреждения получили несколько хозяйственных построек, грузовой автомобиль.

В Днепровском районе зафиксировано падение обломков предварительно на открытую территорию.

В Харькове россияне утром нанесли удар по Киевскому району, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В результате ракетного удара повреждены производственные корпуса предприятия и окна жилого многоэтажного дома.

В Луцке зафиксировано несколько "прилётов" в городе, сообщил мэр города Игорь Полищук.

"Есть несколько "прилетов" в нашем городе. До завершения сигнала воздушной тревоги не имеем право озвучивать, куда именно попали вражеские воздушные цели", - рассказал он.

У многих отключены свет и вода, сейчас мощности запитывают через генераторы.

В Ровенской области после ударов РФ начались проблемы со светом, сообщил глава ОВА Александр Коваль.

Школы Ровно перевели на дистанционку. В области 280 тысяч домохозяйств без электричества, сообщили власти.

Также российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады в Сумской области, сообщает ОВА. Зафиксировано три взрыва.

Война в Украине идет 1009-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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