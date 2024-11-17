Источник "Страны" на энергорынке рассказал, куда наносились удары в ходе сегодняшней массированной ракетной атаки РФ.

В частности, прилеты были:

по двум ГЭС (генерация электроэнергии на одной из них временно остановлена);

по трем ТЭС (генерация электроэнергии на одной из них временно остановлена);

по подстанциям во Львовской, Киевской, Днепропетровской, Ровенской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Одесской областях. В последней удары были нанесены сразу по четырем ПС.

Между тем член комитета парламента по вопросам энергетики, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк утверждает, что после сегодняшнего ракетного удара "критических повреждений энергетика Украины не получила. В течение 2-3 дней работа поврежденных объектов будет возобновлена".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов МАГАТЭ сообщило, что Украина отключила семь из девяти действующих ядерных реакторов после массированной атаки РФ.

Также мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе очень тяжёлая ситуация с энергетикой после утреннего массированного удара РФ.