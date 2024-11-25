Около 9:00 по центральной части Харькова был нанесен ракетный удар. Он пришелся по Киевскому району, на месте взрыва возник пожар.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

По предварительным данным, вследствие удара пострадали 19 человек. Пожар быстро локализовали.

"Попадание пришлось в землю. Горели три автомобиля и фасад двухэтажного нежилого здания, повреждено остекление жилых домов", - заявил губернатор Олег Синегубов.

Скорее всего, россияне били ракетой С-400. Несмотря на то, что она прилетела в землю, оказались повреждены более 40 домов, в том числе здание центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) Киевского района.

Как мы писали, ночью 8 ноября россияне нанесли массированный удар КАБами по Харькову. Тогда повреждения были зафиксированы в Шевченковском и Салтовском районах Первой столицы.

Война в Украине идет 1006-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Американский Институт изучения войны сообщил, что российские войска имели определенные успехи в Курской области. В свою очередь агентство Reuters писало, что РФ удалось отбить 40% из удерживаемых Украиной территорий под Курском. В украинском Генштабе заявили, что войска Северной Кореи уже участвовали в боях с ВСУ в Курской области. Также в ЦПД сообщили, что на стороне РФ воюют северокорейские пехотинцы и минометные расчеты.

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