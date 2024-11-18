Около 12:15 по Одессе был нанесен удар.

О его последствиях сообщает в своем телеграм-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По словам главы ОВА, в результате удара повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома. Погибли 8 человек, пострадали минимум 18 человек, в том числе ребенок. Четверо раненых в тяжелом состоянии.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил о том, что пострадало два жилых дома, а одна из запущенных ракет не разорвалась и упала прямо на здание учебного учреждения.

Местные телеграм-каналы публикуют видео с места одного из прилетов.

Вчера утром Одесса пережила массированный удар, после которого в городе сложилась очень тяжёлая ситуация с электричеством. По сообщению ДТЭК, в Одессе и области без света остаются около 320 тыс. абонентов, за сутки удалось запитать 400 тыс. жилищ. Самое сложное положение в южной части Одессы: там нет еще воды и тепла.

Война в Украине идет 997-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне россияне совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Всего было выпущено 120 ракет и 90 беспилотников. Минобороны РФ заявило об окружении частей ВСУ под Ольговкой Курской области. Речь идет о Большом Ольговском лесе на северо-западе украинского плацдарма, где ранее уже сообщалось о наступлении российских войск (район Коренево). Украина этого не подтверждала.

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