В Киеве будут превентивно отключать потребителей электроэнергии во время угрозы ракетных ударов РФ.

Об этом сообщают компания Yasno и её гендиректор Сергей Коваленко.

Он пояснил, что система электросетей работает как последовательная цепь, и, если одно из звеньев выходит из строя, это может привести к перегрузке и повреждению оборудования на электростанциях или подстанциях остальных участков.

Коваленко также напомнил, что обычно объёмы генерации удавалось корректировать с помощью теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, но летом этого года российские обстрелы критически сократили тепловую генерацию, поэтому в настоящее время для балансировки енергосистемы используются другие объекты.

На вопрос, будет ли свет у киевлян выключаться каждый раз при угрозе ракетных обстрелов, Коваленко ответил, что такие меры будут применяться, если этого потребует безопасность энергосистемы.

Напомним, сегодня утром экстренные отключения применили не только в столице Украины, а также в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, где электросети преимущественно обслуживает ДТЭК.

Ранее из-за ударов РФ по энергообъектам отключали свет на Черниговщине и Сумщине.

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