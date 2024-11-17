Минобороны РФ заявило об окружении частей ВСУ под Ольговкой Курской области.

Речь идет о Большом Ольговском лесе на северо-западе украинского плацдарма, где ранее уже сообщалось о наступлении российских войск (район Коренево).

Москва утверждает, что сегодня утром украинцы пытались прорваться из "котла", десятки солдат ВСУ при этом погибли, а 24 человека попали в плен.

Украина этого не подтверждала. При этом паблики ВСУ сообщили о "небольшом продвижении" РФ на северном участке.

Российские военные телеграм-каналы пишут, что в лесу идет зачистка. Если россияне возьмут Ольговский лес, они разблокируют для себя дорогу из Коренево на юг, в Новоивановку и Зеленый Шлях, упростив логистику с фронтом.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока не вернет контроль над Курской областью.

Война в Украине идет 996-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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