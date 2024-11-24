Американский "Институт изучения войны" публикует карту об изменении ситуации на фронте. Сообщается, что российские войска имели определенные успехи в Курской области.

Красным заштрихованы объективно подтвержденные продвижения РФ, желтым - декларируемые Россией территориальные успехи.

Ранее агентство Reuters сообщало, что РФ удалось отбить 40% из удерживаемых Украиной территорий под Курском.

По другим данным, из 1200 квадратных километров, которыми ВСУ завладели на пике наступления в Курской области, сейчас Украина контролирует около 500-550 (по данным украинского военного паблика DeepState - 545 квадратных километров).

Вчера военный паблик сообщал, что в Курской области российские войска взяли три приграничных села - Гордеевку, Успеновку и Викторовку.

Война в Украине идет 1005-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.

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