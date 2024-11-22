В Курской области России ВСУ удерживают около 800 квадратных километров территории.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

Как отметил источник, максимальная площадь, удерживавшаяся ВСУ в ходе курской операции, составляла более 1300 квадратных километров.

Однако украинский военный ресурс Deep State указывает сейчас контроль только над 559,83 квадратных километров. А российские телеграм-каналы называют ещё меньшую площадь: 450-500 квадратных километров.

Между тем карта Deep State свидетельствует, что российские войска отбили большой Ольговский лес в Курской области. С его взятием армия РФ разблокирует для себя дорогу из Коренево на юг, в Новоивановку и Зеленый Шлях, упростив логистику с фронтом.

Напомним, 20 ноября по Курской области в районе поселка Марьино был нанесен удар британскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. Украинские каналы предполагают, что целью удара был подземный командный пункт, расположенный рядом с усадьбой - памятником архитектуры.

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