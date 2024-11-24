Контингент северокорейских войск уже вступал в бои против ВСУ в Курской области России.

Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

"Это в основном подразделения общевойсковые. Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части", – сказал Баргилевич.

Глава ЦПД Андрей Коваленко добавил, что на стороне РФ уже воюют северокорейские пехотинцы, а также минометные расчеты и экипажи БПЛА (последние ещё проходят обучение).

Ранее телеканал CNN сообщал, что войска из Северной Кореи прибыли в Мариуполь и Харьковскую область.

Источник телеканала уточнил, что в Мариуполе северокорейцы остаются отделенными от российских подразделений, которым они оказывают поддержку. Также, по его словам, специалисты КНДР живут отдельно от россиян - со своими помещениями, питанием, музыкой и фильмами.

Напомним, в Пентагоне на днях сообщали, что не получили подтверждений участия войск КНДР в войне.

"У нас есть все основания полагать, что они будут участвовать в боевых действиях, но я не могу подтвердить это в данный момент", – заявила представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх.