Пентагон пока не имеет подтверждения участия северокорейских солдат в боевых действиях против Украины.

Об этом заявила на брифинге представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх.

"Мы знаем, что они, как сообщается, начали участвовать в боевых операциях. Мы не получили независимого подтверждения этого, но они направляются в Курск по какой-то причине. У нас есть все основания полагать, что они будут участвовать в боевых действиях, но я не могу подтвердить это в данный момент", - сказала Сингх.

Напомним, что США, по версии СМИ, дали Украине разрешение на дальнобойные удары по Курской области именно в ответ на отправку туда войск КНДР.

Каким будет ответ России на удары "дальнобоем", мы разбирались в отдельном материале.

Война в Украине идет 1000-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.