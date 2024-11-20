В воскресенье, 17 ноября, Россия ударила по атомным подстанциям, из-за чего энергосистема Украины находится под "повышенным риском катастрофического отказа".

Об этом заявили в организации "Гринпис", передает The Guardian.

Поврежденные электроподстанции имеют "решающее значение для работы украинских атомных электростанций", и существует вероятность того, что "реакторы могут остаться без питания и стать небезопасными".

Официальные украинские источники признали технический анализ кризиса, проведенный "Гринпис".

Основные линии электропередач от четырех подстанций к трем атомным электростанциям были перерезаны, а на Хмельницкой АЭС был слышен "громкий взрыв". Две линии электропередач в Ровно стали недоступными, а мощность снизилась на шести из девяти действующих ядерных реакторов на трех площадках.

В случае потери электроснабжения на украинских реакторах есть дизель-генераторы и аккумуляторные батареи, способные обеспечить необходимое электроснабжение с запасом топлива на семь-десять дней. Но если не удастся обеспечить подачу топлива или восстановить электроснабжение, последствия могут привести к ядерной катастрофе.

Ранее МАГАТЭ сообщало, что после атаки Украина отключила 7 из 9 действующих ядерных реакторов. При этом прилеты по подстанциям официально не подтверждались.

17 ноября нанесла удары и по другим объектам энергетики.