Путин пригрозил ударить "Орешником" по "центрам принятия решений" в Киеве
Владимир Путин на саммите ОДКБ пригрозил новым ударом баллистической ракетой "Орешник" по Украине.
Он сказал, что целью могут стать "центры принятия решения в Киеве". И добавил, что "сегодня в течение дня все возможно".
По словам Путина, российские военные сейчас планируют этот удар.
Также он заявил, что "в случае массированного применения "Орешника" мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием".
"Россия считает бессмысленным наносить удары гиперзвуковой ракетой по небольшим объектам, это как бить из пушки по воробьям", - заявил Путин.
Он заявляет, что Россия уже начала серийный выпуск ракеты "Орешник", а его разработка началась с нуля в июле 2023 года.
Путин утверждает, что Россия планирует в ближайшие годы создать еще несколько подобных систем средней и меньшей дальности. По его словам, сейчас производство ракет в России в 10 раз превосходит по объёмам темпы производства в западных странах.
"Россия за два дня запустила по Украине 100 ракет в ответ на удары вглубь РФ", - сказал Путин.
Что касается сегодняшнего массированного удара, то Путин заявляет, что были поражены 17 военных объектов.
Напомним, сегодня россияне нанесли удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. ВСУ сбили 79 ракет из 91 и 35 "Шахедов" из 97. Атака была направлена на объекты энергетики Украины.
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