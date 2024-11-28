Владимир Путин на саммите ОДКБ пригрозил новым ударом баллистической ракетой "Орешник" по Украине.

Он сказал, что целью могут стать "центры принятия решения в Киеве". И добавил, что "сегодня в течение дня все возможно".

По словам Путина, российские военные сейчас планируют этот удар.

Также он заявил, что "в случае массированного применения "Орешника" мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием".

"Россия считает бессмысленным наносить удары гиперзвуковой ракетой по небольшим объектам, это как бить из пушки по воробьям", - заявил Путин.

Он заявляет, что Россия уже начала серийный выпуск ракеты "Орешник", а его разработка началась с нуля в июле 2023 года.

Путин утверждает, что Россия планирует в ближайшие годы создать еще несколько подобных систем средней и меньшей дальности. По его словам, сейчас производство ракет в России в 10 раз превосходит по объёмам темпы производства в западных странах.

"Россия за два дня запустила по Украине 100 ракет в ответ на удары вглубь РФ", - сказал Путин.

Что касается сегодняшнего массированного удара, то Путин заявляет, что были поражены 17 военных объектов.

Напомним, сегодня россияне нанесли удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. ВСУ сбили 79 ракет из 91 и 35 "Шахедов" из 97. Атака была направлена на объекты энергетики Украины.

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