Сегодня россияне нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования и беспилотники разного типа.

Об этом сообщает КГВА.

Тревога продолжалась почти 9,5 часов. Ближе к утру российские воздушно-космические силы выполнили пуск ракет Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС.

"Ракеты заходили на Киев по разным направлениям. В результате противовоздушного боя все враждебные цели, угрожавшие Киеву, были уничтожены", - говорится в сообщении.

Падения обломков зафиксированы в двух районах столицы – в Днепровском и Дарницком. Данных о пострадавших нет. Повреждено предприятие - выбиты двери, окна, поврежден грузовой автомобиль.

Без пострадавших.

В Дарницкой РГА Киева сообщили, что обломки сбитой ракеты без дальнейшего возгорания упали во двор местного промышленного предприятия, от взрывной волны вылетели стекла окон и дверей, повреждены ворота, лобовое стекло грузового автомобиля.

Напомним, сегодня утром россияне атаковали энергообъекты по всей Украине.

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