В ночь на 28 ноября россияне нанесли удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Сбито 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 188 средств воздушного нападения.

Ракетно-дроновый удар противника был направлен на объекты энергетики Украины.

Во Львовской области без света остались более полумиллиона домохозяйств из-за массированного обстрела РФ. Об этом сообщает глава ОВА Максим Козицкий.

"Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры", - сообщил Козицкий.

В Волынской области после ночного обстрела энергетики без света остались 215 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает глава ОВА Иван Рудницкий.

"Есть поврежденные частные хозяйственные постройки. Также это повлияет на отключение электроэнергии на Волыни", - написал он.

В Хмельницкой области экстренные отключения света после атаки по энергетике, сообщает глава ОВА Сергей Тюрин.

Свет частично пропал в Хмельницкой и Шепетовском районах.

В Ивано-Франковской области также введены аварийные отключения света из-за прилетов по объектам критической инфраструктуры, сообщает ОВА.

В Николаевской области тоже масштабные отключения света.

В Николаеве не работают школы и электротранспорт. Также отключились многие телефонные линии спасательных служб.

Экстренные отключения света сегодня по всей Украине могут длиться до самого вечера.

По предварительному прогнозу главы компании Yasno Сергея Коваленко - до 20 часов.

При этом график, по его мнению, ещё может быть скорректирован.

Напомним, сегодня утром россияне атаковали энергообъекты по всей Украине.

Война в Украине идет 1009-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.