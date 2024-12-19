Владимир Зеленский выступил на заседании Евросовета и дает пресс-конференцию в Брюсселе. На ней он прокомментировал самые актуальные политические вопросы.

"Страна" приводит ключевые заявления президента на обоих мероприятиях.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре

Зеленский заявил, что Россия во время последних атак наносила удары по подстанциям, которые питают украинские АЭС. По его словам, этих подстанций больше 20, поэтому Киев запросил у Запада 19 дополнительных систем ПВО.

Он добавил, что обсуждения этой темы с партнерами сейчас ведутся, по ним "есть прогресс".

Мирные переговоры

Президент сказал, что Европа должна принимать участие вмирных переговорах, которые начнет Дональд Трамп.

"Европа должна быть за столом переговоров, когда придет время. Как и Украина, ЕС должен начать переговоры на сильных позициях, а сила Европы – в единстве. Мы все понимаем, что в январе президент Трамп увеличит усилия, направленные на окончание войны. От нас зависит, поддержит ли его Европа сильным, единым голосом", - сказал президент.

При этом, по его словам, Украина против прекращения огня без гарантий безопасности.

"Нужно знать, что будет завтра, для того, чтобы проводить остановку огня. Нужны гарантии безопасности", - сказал Зеленский.

Он также заверил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не предлагал ему рождественское перемирие. Он узнал о такой инициативе из СМИ.

"У меня не было разговора с премьер-министром Венгрии. Я думаю, что это очень несерьезно, когда мы об этом узнаем из средств массовой информации. У премьер-министра Венгрии нет никакого мандата на переговоры. Его отношения с Путиным слишком теплые для того, чтобы ставить Путина на место. Это больше похоже на политический пиар", - заявил Зеленский.

Применение "Орешника"

Президент назвал Владимира Путина отморозком, комментируя его предложение устроить "технологическую дуэль" с ударом "Орешника" по Киеву.

"Вы считаете, что это адекватный человек? Ну отморозки просто", – сказал Зеленский.

Транзит российского газа

Как заявил президент, Украина не станет продолжать транзит российского газа, но насчет какого-то другого газа, купленного и поставляемого третьей стороной, "можно будет подумать".

"Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови", - сказал Зеленский.

Гарантии безопасности

Европейских гарантий безопасности без США "будет недостаточно" для Украины, нужны ещё и американские, уверен Зеленский.

"На пути к НАТО мы хотим иметь гарантии безопасности какие-то. И вот такие гарантии мы можем обсуждать отдельно и США, и с Европой. Это не значит, что у них должно быть какое-то недоразумение. Для нас важно поднимать эти вопросы: контингента, оружия, ПВО, дальнобойности. Но все эти гарантии все равно будут общие, потому что это наши главные союзники США - как главный донор, и Европа. Донор - не оружия, а в целом, доноры безопасности для Украины", - сказал президент.

На вопрос о том, что подразумевает сильная позиция Украины для начала переговоров, он ответил, что "нужно, чтобы армия РФ стала слабее и не смогла продвигаться вперед", а также финансовая стабильность и гарантии безопасности.

Ранее в Брюсселе он говорил, что не согласен на сокращение армии по требованию РФ и поддерживает введение миротворцев в Украину.

Также он заверил, что Украина экономически обеспечена на следующий год.