Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина экономически обеспечена на следующий год.

Об этом он сказал Брюсселе на встрече с журналистами.

"Партнеры сделали важные шаги по 50 миллиардам. Также мы получили в World Bank 20 миллиардов из США. Мы обеспечены финансово на следующий год. Я считаю, что это также усиливает страну. Но не все еще выполнено для того, чтобы сказать, что Украина сильна для тех или иных дипломатических шагов", - сказал президент.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что если новоизбранный президент Дональд Трамп остановит помощь Украине, у нее хватит средств, чтобы воевать до середины 2025 года.

Накануне Трамп заявил, что Украина может не получить прежние объёмы военной помощи после его инагурации.

Война в Украине идет 1030-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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