Европа не может обеспечить Украине достаточно оружия, поэтому придумала новый подход, который позволит Киеву получить оружие быстрее и в большем количестве, чем ждать, пока будет изготовлено европейское.

Об этом говорится в статье американской газеты The Wall Street Journal.

Согласно новому подходу, европейцы финансируют украинские государственные контракты с украинскими производителями оружия на производство оборудования для ВСУ, включая ракеты большой дальности и беспилотники, которые могут наносить поражения по территории России. Киев указывает партнерам, с какими компаниями работать и покупать вооружение, а европейцы самостоятельно проверяют производителей, прежде чем соглашаться на сделки.

Украина все еще будет полагаться на западных партнеров по передовому оружию, например, в ракетах для Patriot. Но чиновники говорят, что новый подход позволит Киеву получить оружие быстрее и в большем количестве, чем ждать, пока будет изготовлено европейское оружие. Украина может это сделать, потому что сейчас из-за недостаточного финансирования ее оружейная промышленность работает гораздо ниже уровня своей производственной мощности. По некоторым оценкам – на 30%.

Сторонники этого подхода говорят, что украинские оборонные компании способны производить много систем быстрее и дешевле западных поставщиков. Украинские компании также адаптируют оборудование более конкретно к постоянно меняющимся потребностям страны, одновременно укрепляя ее оборонную промышленность на будущее.

Ранее WSJ сообщала, что Украина испытывает проблемы с финансированием программы по разработке собственных ракет, поэтому страна ещё долгие годы будет зависеть от западных носителей.

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украина произведёт минимум 30 тысяч ударных беспилотников дальнего поражения.