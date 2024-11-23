Украина испытывает проблемы с финансированием программы по разработке собственных ракет, поэтому страна ещё долгие годы будет зависеть от западных носителей.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что в настоящее время Украина активно занимается разработкой собственных баллистических ракет, которые смогли бы наносить удары вглубь территории России.

"В следующем году или к концу года вы услышите, что у нас появится огромная ракетная программа", - цитирует WSJ министра обороны Украины Рустема Умерова.

Но источники WSJ рассказали, что ракетная программа Украины испытывает недостаток в мощностях и финансировании, из-за чего эффективность программы будет ограничена, а "Киев, вероятно, останется зависимым от Запада в отношении некоторых видов оружия на долгие годы вперед".

Эксперт в области безопасности и беспилотных систем Федерико Борсари в комментарии для WSJ отметил, что на сегодняшний день в мире есть всего несколько стран, включая США и Россию, которые обладают всеми технологиями и возможностями для производства баллистических ракет.

Остальные страны, которые пытаются осуществлять свои ракетные программы, сталкиваются с большими сложностями при поиске необходимых для этого компонентов.

Замминистра стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздиар сообщила изданию, что в настоящее время страна работает над разработкой нескольких баллистических ракет.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин добавил, что у страны нет достаточно денег, чтобы быстро нарастить производство в необходимых объемах, пишет WSJ.

В таких условиях Украина может сделать ставку на изготовление "гибридов" ракет и дронов.

Министр обороны Ллойд Остин недавно заявил журналистам, что украинская программа беспилотников большой дальности имеет больше финансового смысла, чем изготовление баллистических ракет, учитывая расходы на них.

Недавний пакет помощи США в размере 2,4 миллиарда долларов включал в себя финансирование БПЛА дальнего действия и не предусматривал средства для изготовления баллистических ракет, сообщает издание со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Украина производит оружие, которое является нечто среднее между ракетой и беспилотником.

Одним из таких гибридных видов является "Паляница", которая впервые была использована на захваченной россиянами восточной Украине в конце августа. По словам Борсари, оружие выглядит как небольшая крылатая ракета, но имеет менее сложную систему наведения и меньшую боеголовку. Это, вероятно, делает ее дешевле и проще в изготовление, чем крылатые и баллистические ракеты.

Другой украинский гибрид дальнего радиуса действия, названный "Сичнем", использует ракетные двигатели для ускорения полета при старте.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украина произведёт минимум 30 тысяч ударных беспилотников дальнего поражения.