В следующем году Украина произведёт минимум 30 тысяч ударных беспилотников дальнего поражения.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

Напомним, что приблизительно такое же число дронов – около 80 в сутки – РФ ежедневно запускает по Украине. То есть президент ставит задачу выйти на уровень нынешнего российского производства дальнобойных беспилотников.

Ранее стало известно, что украинский завод по производству "Байрактаров" достроят к осени следуюшего года.

Война в Украине идёт уже 1000-й день. Последние новости с ключевыми событиями 19 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке сообщил, что армия РФ резко продвинулась в Часове Яре и почти достигла центра города. Украинские военные также подтверждали, что россиянам удалось пройти сквозь половину населённого пункта. В настоящее время бои идут в районе огнеупорного завода, потеря которого может привести к падению обороны всего города. К северу от Курахово россияне продвинулись в деревне Берестки и уже в трёх километрах от Старых Тернов, захват которых будет означать угрозу блокирования главной дороги в Курахово с запада.

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