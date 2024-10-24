В буклете Генштаба ВСУ опубликовали личные данные украинских производителей беспилотников.

Об этом сообщил в Фейсбуке эксперт в области БПЛА и волонтер Юрий Касьянов.

По его словам, уже минимум два месяца у россиян на руках есть адреса, телефоны и фамилии руководителей предприятий, разрабатывающих и производящих воздушные и наземные беспилотные системы, а также морские дроны и боеприпасы к ним.

"Эта тайная информация попала к врагу из открытого, даже без грифа ДСП (для служебного пользования) красочного буклета Центрального управления беспилотных систем Генерального штаба", – рассказал Касьянов.

"Даже в мирное время такая информация называется чувствительной, а в военное приводит к гибели людей и разрушению производства беспилотников", – добавил он.

Недавно народный депутат заявила, что небольшие предприятия, производящие дроны для ВСУ, не могут забронировать своих специалистов. Она связала это с расцветом коррупции на схемах бронирования.

Еще до войны мы сообщали, что в Телеграм слили личные данные 7 000 украинских военных.