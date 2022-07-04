В интернете выставили на продажу базу, которая содержит информацию о миллиарде граждан Китая. В базе содержится информация об именах, адресах, местах рождения, документах, номерах телефона, медицинских и полицейских записей о гражданах КНР.

Об этом сообщил в Твиттере СЕО биржи Binance Чанпэн Чжао.

"Наша разведка угроз обнаружила 1 миллиард резидентных записей для продажи в даркнете, включая имена, адреса, национальные идентификаторы, мобильные телефоны, полицейские и медицинские записи из одной азиатской страны", - сказано в твите.

Чанпэн Чжао предположил, что данные могли похитить из-за ошибки при развертывании тиражируемой программной поисковой системы Elastic Search неназванным государственным агентством.

По данным Bloomberg, доступ к информации был получен в результате утечки в полиции Шанхая через "стороннего партнера по облачной инфраструктуре".

Объявление о продаже базы появилось на Breach Forums, продавец просил за 23 терабайта информации 10 биткоинов (более $190 000 по текущему курсу). Несколько пользователей уже заявили об актуальности размещенных данных, и Breach Forums заблокировал сообщение о продаже.

"Масштабы предполагаемой утечки шокировали китайское сообщество безопасности, вызвав предположения о достоверности заявления и о том, как это могло произойти", - пишет Bloomberg.

Если утечка все же подтвердится, то станет самой масштабной в истории Китая и даже мира.

Власти Шанхая пока публично не отреагировали на предполагаемый взлом.

Ранее "Страна" сообщала, что государственный сервис "Дия" обвинили в продаже данных анонимным Телеграм-каналам.

Также мы писали, что в Украине обнаружили утечку данных из сервиса Cloudflare, которая угрожает государственным сайтам.