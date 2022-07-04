В интернете выставили на продажу личные данные миллиарда жителей Китая
В интернете выставили на продажу базу, которая содержит информацию о миллиарде граждан Китая. В базе содержится информация об именах, адресах, местах рождения, документах, номерах телефона, медицинских и полицейских записей о гражданах КНР.
Об этом сообщил в Твиттере СЕО биржи Binance Чанпэн Чжао.
"Наша разведка угроз обнаружила 1 миллиард резидентных записей для продажи в даркнете, включая имена, адреса, национальные идентификаторы, мобильные телефоны, полицейские и медицинские записи из одной азиатской страны", - сказано в твите.
Чанпэн Чжао предположил, что данные могли похитить из-за ошибки при развертывании тиражируемой программной поисковой системы Elastic Search неназванным государственным агентством.
По данным Bloomberg, доступ к информации был получен в результате утечки в полиции Шанхая через "стороннего партнера по облачной инфраструктуре".
Объявление о продаже базы появилось на Breach Forums, продавец просил за 23 терабайта информации 10 биткоинов (более $190 000 по текущему курсу). Несколько пользователей уже заявили об актуальности размещенных данных, и Breach Forums заблокировал сообщение о продаже.
"Масштабы предполагаемой утечки шокировали китайское сообщество безопасности, вызвав предположения о достоверности заявления и о том, как это могло произойти", - пишет Bloomberg.
Если утечка все же подтвердится, то станет самой масштабной в истории Китая и даже мира.
Власти Шанхая пока публично не отреагировали на предполагаемый взлом.
Ранее "Страна" сообщала, что государственный сервис "Дия" обвинили в продаже данных анонимным Телеграм-каналам.
Также мы писали, что в Украине обнаружили утечку данных из сервиса Cloudflare, которая угрожает государственным сайтам.