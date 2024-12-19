В четверг, 19 декабря, в Украине идет 1030-й день войны с Россией.

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Последние новости

12:35 Путин заявил, что готов к переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Но не знает, когда с ним встретится и что "не разговаривал с ним более четырех лет".

Ранее западные СМИ писали, что Путин и Трамп уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах. Но ни Трамп, ни Кремль этого не подтверждали.

12:27 В приложении Резерв+ масштабный технический сбой, сообщает Минобороны.

Зайти в него не удается. Обещает перезапустить в ближайшие часы.

12:22 Путин заявляет о планах строительства из Таганрога кольцевой дороги вокруг Азовского моря.

Новая автомобильная магистраль будет пролегать через захваченные территории юга Украины в Крым и оттуда в Краснодарский край.

Напомним, что также РФ заявляла о планах построить железную дорогу из Донецкой области в Крым.

12:18 Верховная Рада приняла в целом законопроект о ликвидации МСЭК со следующего года, сообщает нардеп Ярослав Железняк.



12:10 С начала года 55 тысяч украинцев получили отказ в выезде за границу, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Преимущественно это были военнообязанные мужчины.

При этом выехали за неполный год 3,2 млн человек.

12:00 Путин предложил Западу "провести эксперимент и техническую дуэль" по удару "Орешником" по Киеву.

"Пусть в Киеве предложат нам объект для поражения. Пусть сосредоточат все какие только могут НАТОвские средства ПРО и ПВО, а мы нанесем удар "Орешником". Мы к такому эксперименту готовы". Готовы ли они...", - заявил российский президент в ходе "Прямой линии".

"Интересно, что будет полезного и для нас, и для американской стороны", - добавил Путин.

Он заявил, что "Орешник" сбить нынешние западные системы не могут.

10:14 Украина экономически обеспечена на следующий год, заявил президент Владимир Зеленский.

"Партнеры сделали важные шаги по 50 миллиардам. Также мы получили в World Bank 20 миллиардов из США. Мы обеспечены финансово на следующий год. Я считаю, что это также усиливает страну. Но не все еще выполнено для того, чтобы сказать, что Украина сильна для тех или иных дипломатических шагов", - сказал президент.

09:41 Президент Владимир Зеленский не согласен на сокращение армии по требованию РФ, но поддерживает введение миротворцев.

В Брюсселе президент снова заявил, что считает лучшей гарантией безопасности для Украины членство в НАТО, поэтому будет и дальше просить об этом. Но рассматривает и другие варианты, в том числе "санкционные и финансовые".

"Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет снова. Лучшее - это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем", – заявил Зеленский.

Напомним, что РФ выдвигала требование по сокращению ВСУ на Стамбульских переговорах. И говорила, что они должны лечь в основу нового мирного процесса.

Также Зеленский заявил, что поддерживает идею ввода западных миротворцев в Украину, по которому пока нет консенсуса.

"Мы поддерживаем идею усиления Украины. Я положительно воспринимаю, что Эммануэль Макрон уже имел контакты с некоторыми лидерами. Пока не хочу говорить детали, потому что мы в процессе. И я вижу, что есть уже позитив от некоторых лидеров по этому поводу. Это непростой процесс, вы понимаете, какие в этом риски", - сказал Зеленский.

09:27 Президент Владимир Зеленский подтвердил, что будущий спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог посетит Украину еще до инаугурации нового президента.

"Он (визит Келлога - Ред.) состоится в начале января. Мы ожидаем господина Келлога и тогда поговорим, что он имеет или имел в виду", – заявил президент Украины в Брюсселе, имея в виду ранее озвученные Келлогом идеи по завершению войны.

09:20 ТЦК принудительно мобилизовывают работников, имеющих при себе документы о бронировании, сообщает член оборонного комитета Александр Федиенко и рассказывает о нескольких таких историях.

Аргументируют это тем, что данные отсутствуют в системе "Оберег", а бумажные документы не признаются.

Федиенко призывает ТЦК прекратить такую практику и не прятаться за балаклавами, а ГБР расследовать эти факты.

09:02 Сегодня ночью во время атаки РФ силами ПВО были уничтожены 45 российских БПЛА из 85-ти, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

Силы ПВО работали в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество Сумской и Днепропетровской областях. Предварительно без жертв и пострадавших.

08:04 Россияне за минувшие сутки продвинулись под Покровском, войдя в село Песчаное (из которого раньше контратаковали ВСУ).

Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

К югу от Курахово россияне захватили Успеновку, о чем вчера писали российские паблики.

07:53 Уходящий с поста госсекретарь США Энтони Блинкен высказался против остановки огня в Украине без выполнения Россией "фундаментальных требований".

"Любое прекращение огня в глазах Путина выглядит как возможность дать передышку войскам, переоснастить их и вновь атаковать в нужный момент", - заявил он.

По его словам, остановка огня возможна лишь на условиях, "которые обеспечивают соблюдение фундаментальных требований".

"Если это (прекращение огня - Ред.) содержит необходимые договоренности, необходимые гарантии, необходимые обязательства, позволяющие не допустить дальнейшей российской агрессии", - добавил госсекретарь.

07:47 Ночью дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области.

Предприятие загорелось. На утро, как заявляют власти региона, пожар был потушен.

Ростовская область уже была атакована накануне днём.

За ночь Россия заявляет о сбитии 84 беспилотников в разных регионах.

07:42 Целью ракетного удара в Кривом Роге стала инфраструктура, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Глава города Вилкул сообщил, что "перебиты центральные коллекторы, электричество, троллеи. Много повреждений в многоэтажках. Пострадала больница".