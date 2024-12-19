Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам ЕС, что хочет дождаться инаугурации своего союзника Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций против России, сообщают источники агентства Bloomberg.

Ранее Европейский Союз ввел 15 раундов санкций против Москвы, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующее продление должно произойти в конце января, через 11 дней после того, как Трамп будет приведен к присяге.

До сих пор это было обычным решением, но для продления требуется единогласная поддержка 27 стран-членов, что может позволить Орбану наложить вето. Ранее на саммите с лидерами Орбан заявил, что не готов к продлению срока действия договора, сообщили собеседники Bloomberg.

ЕС уже опасается, что Трамп, который заявил, что может сократить или прекратить поддержку Украины со стороны США, или поёдет на сделку с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее ЕС уже сталкивался с трудностями в отношениях с Орбаном, который неоднократно блокировал шаги, направленные на санкции против России или помощь Украине. Он был близким союзником Трампа и поддерживал его предвыборную кампанию.

Известно, что вражда Венгрии и Украины из-за закона об образовании подрывает единство Евросоюза против России.