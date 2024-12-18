Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Владимира Зеленского в игнорировании предложения о прекращении огня в Украине.

Соответствующая публикация появилась на странице главы венгерского правительства в соцсетях.

"Мы не будем отвечать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или откажитесь. Это ваша ответственность", – написал премьер Венгрии.

Так он прокомментировал слова президента Украины о том, что Зеленский "не пустит" Орбана к посредничеству в мирных переговорах с Москвой, поскольку тот не имеет влияния на главу РФ Владимира Путина.

Ранее у Зеленского ответили на обвинения Орбана в игнорировании предложения о прекращении огня.

"Если уже появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно – нам нужен реальный, надёжный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из привлечённых участников работы ради мира не нужны", – заявил советник президента Дмитрий Литвин.

Ранее на Банковой заявили, что от Орбана не поступало предложений о рождественском перемирии.

Война в Украине продолжается 1029-й день. Последние новости с главными событиями 18 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.